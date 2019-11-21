因為日前樓下的早餐店突然發生瓦斯氣爆，啟發了一對夫婦研發世界唯一熱傳導技術，打造萬用煎煮爐，相較於明火更加安全，純用電就能使用。

物理老師阮語喬跟丈夫蔡宗翰研發了七年多，終於找到降低熱阻的方式，研發出了獨步全球的熱傳導技術，採用硬度比鐵還高的微晶玻璃，開發出這套萬用煎煮爐，煮湯的同時也能煎肉煎牛排，用電量卻不到傳統電爐的一半。阮語喬說，目前已開發出商用煎煮爐，國內部分連鎖早餐店和餐廳也都在使用。

萬用煎煮爐可同時煎煮食物，耗電量只需傳統電爐的一半。(圖/嘖嘖平台)

阮語喬指出，家庭用的萬用煎煮爐由於開生產線成本較高，因此採用新創模式，用群眾募資方式進行生產，而且熱傳效率超越鑽石，已經完成專利申請，全世界唯一，只要兩分鐘不到的時間，就能在玻璃煎台上達到200度高溫，不需要預熱，而且更安全。

阮語喬表示，除了運用在煎煮上非常方便，這套技術還能用在所有跟電相關的家電用品上，例如：電暖爐、電熱水器都能運用，重點是能省下一半以上的用電量，也已通過SGS檢驗，希望這項新技術能嘉惠更多民眾。

熱傳導專利技術發明人阮語喬。(圖/嘖嘖平台)

(中時電子報)