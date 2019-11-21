永遠的台灣統左派，被關最久的政治犯陳明忠，10月中傳出病危。今天早上4點17分走了，享壽93歲。

專欄作家陳扶餘今在臉書沉痛發文表示，「我們所共同敬重的陳明忠先生，已經在今日（11/21)清晨4:17離開我們，享年93歲。他的一生紀錄了台灣統左派坎坷的身世，也將一個愛國的社會主義者為人民、為民族，無私無悔頑強奮鬥的勇者形象，永遠鐫刻在歷史的豐碑上」。「安息吧！陳桑，請不用再為祖國擔憂」。

陳明忠先生出生於1929年，因此在16歲之前，他體會過台灣的日殖時代。據他所描述，當時人與人之間是不平等的。高雄中學的日本學生高傲囂張，經常譏笑他是「清國奴」，而台灣人則是以「日本狗」這種字眼私下回罵日本人。

後來時間來到「二二八事變」期間，陳自述前往埔里找朋友之際剛好遇到二七部隊，並加入其中的敢死隊，在埔里的「烏牛欄之役」中最後一人離開戰場。陳明忠自述光復以後，看到「祖國的政府」這麼糟，才了解到，原來祖國有兩個：一個是共產黨的紅色祖國、一個國民黨的白色祖國，既然壓迫我們的是國民黨，是白色祖國。於是就開始向左轉，向共產黨靠攏。

陳並於1948年3月2日加入中共台灣省委，入黨的地點則是在台中陳福添的家裡。陳明忠後來也解釋，228事件一直被過份誇大，許多的悲情描述根本就不符事實。

1976年7月3日晚，陳明忠把一筆錢交給陳映真，支持他籌辦左派雜誌《夏潮》。次日他便遭逮捕，被控接受中國共產黨命令，在台陰謀判亂。獄中備受酷刑。經海外保釣學生及其它特赦組織大力營救，終由死刑改判為十五年徒刑，1987年通過時任蔣經國秘書的馬英九的幫助，保外就醫。出獄後，曾為組織「台灣政治受難者互助會」及「中國統一聯盟」大力奔走。致力於兩岸和平統一。

(中時電子報)