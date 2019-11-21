根據美國媒體報導，缺陣3場比賽的快艇當家球星里歐納德，預計今日傷癒歸隊，首度與保羅喬治聯手於主場迎戰東區勁旅塞爾提克。

先前因為左膝挫傷而休息3場比的里歐納德，之前9場比賽場均32.4分鐘，繳出26.8分、8.9籃板、6.0助攻、2.1抄截、1.0阻攻的平均數據。

里歐納德受傷高掛免戰牌的時候，另一位球星保羅喬治則及時復出，3場比賽場均29.3分、6.7籃板、3.7助攻，三分球投籃命中率高達52.2%。

從平均數據來看兩人都處在不錯的狀態下，外界認為兩人聯手後快艇可望一飛沖天，在競爭計列的西區中闖出赫赫威名。

談到里歐納德回歸，保羅喬治開心表示，「如今的快艇非常有競爭力，當場上有我、里歐納德、路威廉斯和哈瑞爾的時候，我們有足夠的實力痛扁對手。」

快艇目前9勝5敗，西區排名暫居第四，湖人12勝2敗獨占鰲頭，火箭11勝3敗緊追在後，金塊9勝3敗名列第三，獨行俠、爵士、灰狼與太陽分居五至八名。

(中時電子報)