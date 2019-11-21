前行政院長游錫堃21日到北市濱江市場，幫黨籍立委候選人吳怡農掃街站台，外傳游錫堃將要和國民黨主席吳敦義拚明年立法院長寶座，游僅說「我們到底要顧台灣，還是支持親中？」談到和行政院長蘇貞昌是否有心結，游則否認，稱他們是老朋友，年輕時在省議會就是鐵三角、合作無間。

針對民進黨不分區立委名單被指是派系分贓，游錫堃僅說，中央黨部都有說明了，他全程沒參與。至於是否要和吳敦義拚國會龍頭？游說，謝謝大家指教，整個國家要永續發展，現在又是政黨政治，所以到底要顧台灣還是支持親中？親中下場就是現在香港，大家一定要好好考慮，如今美國這麼挺台灣，台灣要自立自強。

媒體詢問，游出來就是為了立院龍頭大位？游錫堃強調，他2016年在臉書講過，自己悠遊山林、無所牽掛，蔡英文總統2016年當選時，他也盡力，小英當選後，他就是裸退，他並不是要跟人家爭，也不在乎，只在乎台灣民主自由，現在小英希望他出來當不分區，他為了台灣、無從拒絕。

是否有關心蘇貞昌顏面神經失調？游說，他沒機會跟蘇見，但那天晚上在總部成立大會有聊天，他沒想到說蘇有這個，那休息幾天應該會好，還沒打電話給蘇。媒體追問是否有心結？游說，沒有，就老朋友。那在總部上有化解心結嗎？游答，有啦，以前他33歲、蘇34歲時，他們在省議會就是鐵三角、合作無間。

(中時 )