安定力量政黨第五選區立法委員參選人李伯利牧師、第六選區李晉豪今天登記參選。（曹婷婷攝）

「用家的力量安定咱台灣！」安定力量政黨第五選區立法委員參選人李伯利牧師、第六選區李晉豪今天上午9點到台南市選舉委員會登記參選，2人都由家人陪同，強調愛由家而生，家庭跟我們的下一代還有婚姻、教育是大樹的根基，經濟果實再怎麼豐碩，大樹枯萎就會死去。

李伯利今天由母親跟妻子陪同登記，素人參政的他說自己沒有包袱，所以不打算把登記參選氣氛弄得吵吵鬧鬧，反而希望可可愛愛，因此特地和友人駕著2台造型「愛家小英雄車隊」登記。李伯利說，他的靈感來自現在小朋友都喜歡的波力救援小英雄車隊，而他的名字也正好是Poli，所以請人設計這2台「愛家小英雄車隊」分別代表一男一女，合起來就是一個好字。

李伯利表示，政治不只有藍綠，但是家庭一定要一男一女才能延續，希望可以延續去年愛家公投765萬票能量，在台灣這塊土地守護家的價值，讓人民對政治有盼望。李晉豪則在母親和妻小及志工陪同下登記參選，眾人還在門口吟唱詩歌祝福。

李晉豪團隊也預告，李晉豪以反同婚理念的政治素人立場參選，直接把競選服務處設在民進黨立委王定正對面，今晚7點半將舉辦競選服務處成立大會。

(中時 )