台北市長柯文哲20日在記者會上脫口說「就假的啊，喊愛台灣、搞台獨的兒孫都躲在美國、紐西蘭，就騙子啊！」引發譁然。民進黨立委候選人吳怡農批評，柯可能把焦點模糊，他認識的這些第2、3、4代都知道要保護中華民國台灣，他進立院後，也會改善兵役制度、落實國軍訓練。民進黨立委不分區候選人游錫堃僅說，可受公評。

游錫堃21日幫吳怡農站台，吳怡農表示，柯文哲可能把焦點模糊，他認識所有的第2、3、4代，都知要保護中華民國台灣，用自己的方式守護國家，大家也對兵役制度有期待，過去20、30年沒有完全落實體制上的改善，他明年會跟「水牛伯」游院長當同事，針對兵役制度改善、國軍訓練落實，作為很重要的工作之一。

游錫堃則說，蔡英文總統已經有回應了，在言論自由意見多元的台灣，其他人對民進黨的評論，都可受公評，像吳怡農就是愛台、護台、保台的象徵。

游錫堃還說，美國已經通過《香港民主人權法案》，現在等美國總統川普簽署，國際社會都挺香港反送中的大學生，但國民黨不分區名單中，大部分親中，甚至有「反挺反送中」，其中吳斯懷還教解放軍對付美國，還聽大陸國家主席習近平的訓話，連國民黨副總統候選人張善政都沒辦法背書。

游還批評，國民黨主席吳敦義主張簽和平協議，國民黨總統候選人韓國瑜去中聯辦，反觀民進黨提名的吳怡農，雖是年輕小伙子，但充滿活力創意，放棄美國生活，來台灣當兵，從事過國安會，非常優秀，又耶魯大學經濟系畢業、台灣陸戰隊退役，有財經國防專業。

(中時 )