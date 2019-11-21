在港股掛牌的大陸大理石開採加工企業雅高控股股價洗三溫暖，在20日站上股價歷史高點後，21日一早股價直落逾85％，近400億港元的市值瞬間蒸發。

雅高控股21日股價開盤後遭遇洗倉股價直墜，現跌85.13％股價報2.2港元。雅高在20日盤中站上股價歷史新高14.96港元，以14.80港元價格收盤也屬收盤價新高，該公司在11月股價暴漲172％。

新浪港股報導，雅高控股的主營業務是大理石礦山勘探、開採、生產加工以及分銷，擁有一體化的全產業鏈業務佈局。目前，雅高控股旗下有4家子公司涉及礦產勘探業務，為擴大石材產品種類和市場競爭力，雅高控股去年底收購了一家從事大理石產品的採礦勘探業務公司。而此次獲國企中色地科礦產勘查股份有限公司的入股，對雅高控股勘探業務來說無疑是一大積極影響，有利於開發更多的大理石資源。

財務方面，雅高控股近年財務指標波動巨大且不斷創低。截至2018年，公司營收遭腰斬，僅有5.45億港元；淨利爆降19倍，從2017年的845萬港元轉為虧損近4億港元。2019年H1雖有所好轉，但淨利依然是虧損2880萬元港元，營收再度遭腰斬。

(工商 )