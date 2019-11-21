好市多有不少商品都引起網友瘋搶，而好市多的黑色星期五購物節也將在11月25日登場！除了食品和電子產品之外，網友也票選出7款超實用的日用品，並表示「絕對要回購」。

好市多超狂黑色星期五購物節，即將在11月25日登場。還不知道要買什麼的人，可以參考據《網路溫度計》統計出7個好市多必買的日常用品，甚至有網友表示，這些東西不回購，對不起自己。

第一名：衛生紙

好市多自有品牌柯克蘭衛生紙，紙質柔軟，三層的厚度超完美，不用狂抽一堆浪費，因此被不少網友激推「不輸五月花，舒潔很久沒買了！」、「用過就回不去」、「上廁所不能沒有它」。

幫寶適「拉拉褲」像小內褲一樣，服貼不容易漏尿。（圖／達志影像）

第二名：幫寶適「拉拉褲」

爸爸媽媽不能錯過的一款產品，在PTT上引起熱議的產品，不少鄉民表示，「寶寶會翻身起就改用這款，褲型包覆很好，翻身不容易漏尿。」、「像穿小內褲一樣，連爸爸也可以輕鬆幫寶寶穿上」。

第三名：Douce Nature地恩法國馬賽皂

好市多有各式各樣的盥洗用具，不過這款肥皂CP值超高，一大塊可以用超久。不少網友也激推，「洗完很乾淨，皮膚卻不乾澀」。

美國銷售第一的洗衣產品汰漬Tide，出了洗衣膠囊，簡直是家事白癡的福音。（圖／達志影像）

第四名：汰漬Tide

美國銷售第一的洗衣產品汰漬Tide，曾經被嫌棄用量很難取捨，最近竟出了洗衣膠囊，直接丟一顆進去就可以，堪稱是家事白癡的好夥伴。

歐樂B電動牙刷除了有組合優惠之外，PTT上有網友推，圓形刷頭很適合嘴巴小的人。（圖／達志影像）

第五名：德國製歐樂B電動牙刷

市面上有很多品牌都有出電動牙刷，其實都各有優缺點。而好市多販售的歐樂B電動牙刷除了有組合優惠之外，PTT上也有鄉民推，圓形刷頭很適合嘴巴小的朋友使用。

第六名：中衛醫療彩色口罩

中衛醫療彩色口罩的材質受不少網友推崇，不容易脫線斷裂。秋冬帶口罩的機會也一籮筐，像是感冒、騎車和素顏，難怪會成為好市多暢銷品。

第七名：好自在液體衛生棉

好自在液體衛生棉擁有超強地吸收力，讓那個來也很清爽。如果有特價，女性一定直接瘋搶，量大的時候超好用，但平常真的太貴難下手。

(中時電子報)