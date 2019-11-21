PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深獲基層選民支持，擁有大批「韓粉」，也因此成「韓黑」箭靶，各種抹黑攻擊不斷。網友痛批，從近來幾項議題，可見韓黑為了黑韓，不僅無所不用其極，甚至連自己的中文程度都能侮辱。

網友在PTT論壇發文《韓黑是不是中文很差》，表示：「只談談最近的是不是只要為了黑韓可以侮辱自己的中文水準還是說，真的中文很差？」發文網友舉例，像韓國瑜明明指的是「休閒專區」，卻被扭曲成「集中管理」；「免息」卻被扭曲成「免還」；「交換生」卻被扭曲成「遊學」；「住過」卻被扭曲成「財產」。

該網友更痛批，反觀那些韓黑們為護航民進黨政府，連「走私」都能硬拗成「超買」；「洗錢」都能硬拗成「超領」；宣稱「回流」結果根本就是「自貸」。

文章一出，迴響熱烈。有人直言：「你以為去中國化是假的？都覺得一堆人對文字理解很差了」、「1450的水準不意外」、「活的教授，口誤成死教授」；也有人認為：「自己買的房不住，跑去住親戚家」、「韓粉要不要先定義，何謂庶民？」「有些很瞎的就燒不起來啊！像是什麼集中管理，兩天就沒消息了，房子的事情也只是想重新塑造他形象」。

(中時電子報)