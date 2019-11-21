國民黨不分區立委名單爭議未解，不過此時又傳出重磅消息，就是藍中常會將新聘兩位義務副秘書長，其中一位竟是被稱為國民黨戰神的前立委蔡正元，對此，資深媒體人黃創夏直言，黨主席吳敦義讓蔡正元重出江湖，國民黨總統候選人韓國瑜要小心濺血。

黃創夏在政論節目《關鍵時刻》上表示，蔡正元是國民黨內少數夠兇夠狠的人之一。蔡正元出招的方式屬小李飛刀，箭無虛發，刀出去之後必然封喉！韓國瑜的庶民形象就是因為蔡正元講了吳敦義為韓募了競選經費4000萬後，讓大家都嚇了一跳，因而受損。

蔡正元為什麼那時候要出來？黃創夏直言，就是為了要幫吳敦義出一口氣。那時後本來吳敦義要利用韓國瑜來壓制前新北市長朱立倫，好讓自己參選總統大選，但沒想到最後竟被逼宣布退出總統初選，吳敦義多悶啊！所以蔡正元就跳出來爆料4000萬一事，幫吳敦義出氣。因此，蔡正元這次重新出來，國民黨內鬥有可能再達到一個高峰，沒人知道蔡的刀將殺向誰，韓國瑜或將因而濺血！

(中時電子報)