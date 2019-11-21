吳佩慈替百億富商未婚夫紀曉波生下2子1女，如今懷上第4胎即將卸貨，原是喜事一樁，卻傳出紀曉波欠債近250億台幣，連當初送給她的豪宅都已抵押，不過吳佩慈心情似乎不受影響，仍在社群更新近況，不過透露與女兒間對話，讓粉絲心疼不已。

吳佩慈近日在IG曬出照片，只見櫃子堆滿公主系列的娃娃，接著透露女兒自從看到換新裝的Elsa和Anna後，紛紛吵著想要再買，對此她以家中實在太多公主娃娃為由拒絕，似乎鐵了心不再寵愛女兒，加上此時爆出男友疑似欠債百億台幣的消息，也讓網友紛紛留言打氣：「加油，相信一次都會沒事」、「要平安生下健康的寶寶」。

吳佩慈IG全文。（圖／吳佩慈IG）

吳佩慈之前祭出誘人福利，吸引百位台灣技師到塞班島蓋七星級酒店，但卻傳出這些人「被離職」，雖沒正面回應此事，但她在微博寫下：「看到自己有參與設計的博華塞班皇宮渡假村東翼、北翼已經完工，下週即將投入營業使用」，間接打臉這些傳聞。

(中時電子報)