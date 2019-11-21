北市一名張姓男子在網路認一名外籍女子，兩人相談甚歡，一周後相約見面，儘管發現外籍女的身材大他兩號，二人仍於巷弄裡「車震」，不料事後外籍女因為張男沒依約定買避孕藥給她，指控遭性侵，張男不甘示弱，反告外籍女誣告，但檢方偵查後，將2人都不起訴。

據了解，張男約見外籍女就開口問：「可以嗎？」女方爽快回答：「只要買避孕藥，就可以做你想做的事」，於是張男就將車開到八德路上的巷弄裡，趁四下無人，在車後座激戰，完事後，外籍女提醒張男要買避孕藥，但張男回家後就忘記，還射後不理避不見面，外籍女認為受騙，怒對張男提告性侵。

檢察官認為，外籍女人體型略壯，若遭性侵，張男應無法得逞，將張男不起訴；張男獲不起訴後，反控外籍女誣告，但檢方指出，張男事後沒依約買避孕，致外籍女覺受騙失身，無誣告犯意，也將女子不起訴處分。

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(中時電子報)