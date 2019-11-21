民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農21日請到同黨不分區立委候選人游錫堃與北市議員陳怡君站台。但吳怡農在聯訪結束前，難掩心中不滿，強調對手國民黨立委蔣萬安在上周競總成立時，有許多旁邊站台的國民黨前輩長官，對他和他的家族說三道四，做出許多指控，要求適可而止，並要蔣萬安說清楚。

吳怡農表示，他要嚴肅向蔣萬安請教，站在蔣旁邊的人，對他和他的家族說三道四，是蔣本人的意思嗎？大家一直堅持要打正面選戰、良性競爭，政策跟立場要區分，且他的家族也絕對禁得起考驗與檢驗，所以希望蔣萬安旁邊的人適可而止，不需要這樣，蔣萬安也該說明清楚。

談到選情，吳怡農則說，大家看得出，他的情勢愈來愈好，與對手的差距也愈來愈近，雖然沒公布民調，但接下來的天數都會戰戰兢兢、完全不鬆懈，要將網路聲量轉為實際選票。游錫堃也說，雖然這裡藍大於綠，但現在差距不打，且旗鼓相當。

媒體又問，蔣萬安和吳怡農誰帥？吳怡農笑說，帥給蔣萬安帥，立委讓怡農來當。游錫堃則說，選立委是在護台灣、愛不愛台灣，不在帥不帥。

(中時 )