一名林姓通緝犯日前遭到桃園龍潭分局派出所查獲，移送偵查隊解送地檢署時，發現拘留室鐵門未關，竟然大膽逃出後，戴起放置在一旁員警給犯人戴的安全帽，手上拿著自己吃剩的便當盒，佯裝是美食外送員，搖搖擺擺地走出警局大門逃逸，簡直是警局阪「神鬼任務」，讓警方顏面盡失。

這位神鬼通緝犯多年前因犯下侵占罪被通緝，遭到龍潭分局派出所員警查獲，台送到偵查隊拘留室，準備解送地檢署偵訊。偵查隊的值日偵查佐收案後，便將林男送入拘留室，但是卻忘了鎖門。

到了晚上，林男見偵查隊內剛好沒人在，看著沒鎖的拘留室，手上的空便當盒，以及拘留室外的安全帽，腦子裡又想起最近常看到美食外送員的社會新聞，竟然自己也興起角色扮演的脫逃大戲。

林嫌立刻走出拘留室，戴上安全帽，手上拿著空便當，一路從偵查隊走出警局大門，警局內人來人往，卻沒人認出他，大家都以為他就是送餐來分局的美食外送員，於是林男就大方順利的走出派出所。

但事後他認為不妥，也怕害了當天值班員警，隔幾天後又打電話回偵查隊表達願意自首的意願，因此法僅判了2個月徒刑，得易科罰金。至於員警則獲不起訴處分。

(中時電子報)