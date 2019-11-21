記者梁世煌／綜合報導

根據外媒報導，美國商務部長羅斯表示，美國政府已開始向美企發送針對華為出口許可證的批准和拒絕通知。這意味著部分美國公司已獲允許向華為出售零組件。

早在今年5月，美國把華為列入貿易黑名單，禁止美國企業向華為供貨，但後來這道禁令又獲得部分解除，今年11月19日，美國商務部工業與安全局（BIS）宣佈將華為臨時通用許可證（TGL）再延長90天時間，該許可證授權在涉及出口，再出口和轉讓的交易中進行特定的有限交易。

隨後白宮曾召開會議與美企巨頭商討授予許可證事宜，當時美國商務部收到了超過130個許可證申請。

美國商務部長羅斯表示，截至目前為止，該部已經收到了290多個特定許可證的申請。「我們現在已經開始發出一些批准，以及部分的拒絕意向書。」

不過，有專家表示，這些美企的硬體產品供應獲得解禁，並非至關重要，最重要的是谷歌至今仍未在解禁之列，如果谷歌獲得許可證，則華為的旗艦產品Mate 30系列在海外就可以搭載谷歌服務，這才是對華為的真正大利多。

(旺報 )