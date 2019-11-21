德國之聲（DW News）訪談節目DW Conflict Zone專訪香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐Joey Siu

排在國民黨不分區立委第2名的警大退休教授葉毓蘭，遭綠營質疑挺港警立場，要求她主動退出。葉毓蘭一再重申立場是「挺警察，挺法治，不挺黑警」，並分享德國之聲（DW News）專訪香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐Joey Siu的內容，說明她對香港示威活動的疑惑：如果香港警察使用暴力是錯誤的，為什麼示威者使用暴力是對的呢？

德國之聲（DW News）訪談節目DW Conflict Zone，日前專訪香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐Joey Siu，聚焦在她怎麼看待香港示威活動中頻發的暴力事件？誰又能阻止暴力的發生？

香港抗爭活動持續不斷，甚至演變成警民暴力對抗。港警從11月18日起包圍香港理工大學，並在校區外設防線。（中央社）

節目主持人Tim Sebastian提出的第一個問題就是：「如果香港警察使用暴力是錯誤的，為什麼示威者使用暴力是對的呢？」

接著又提出包括「暴力還是繼續上演，誰能阻止？誰能讓它不再發生？」、「國際社會告訴你們，做得太過分了。這無關緊要嗎？」等問題。

葉毓蘭19日轉貼這則專訪，並表示：「如果警察使用武力是錯的，為什麼示威群眾使用暴力是對的？」、「為什麼警察的孩子在學校裡要被霸凌、被肉搜？」、「為什麼行進中的警察會被以美工刀割喉，被以弓箭射傷；持不同意見的老漢被汽油澆身點燃，沒有表示意見路過現場的女子會被圍毆至血流滿面？」，「這都是Sebastian提出的問題，也是我的疑問。譴責所有暴力！」。

德國之聲（DW News）專訪香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐Joey Siu完整視頻（英文版）

(中時電子報)