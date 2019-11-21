蔡英文總統尋求2020大選連任的副手賴清德日前宣稱，他是個「務實臺獨工作者，並稱台灣已經是個主權獨立的國家，臺灣前途有2300萬人民決定。大陸國台辦發言人馬曉光今天上午發布新聞稿表示，這是赤裸裸的挑釁。
馬曉光表示，賴清德此前曾多次妄稱自己是臺獨工作者，遭到兩岸各界強烈譴責。在當前時機下，他又跳出來赤裸裸叫囂臺獨言論，企圖炒作升高兩岸對立、狂妄挑戰臺海和平穩定。再次充分曝露其爲謀取政治和選舉利益，不惜損害兩岸同胞特別是臺灣同胞根本利益，也徹底扯下了民進黨當局所謂不挑釁的假面具。
馬曉光重申，兩岸同屬一個中國，臺灣是中國領土不可分割的一部分。祖國必須統一。也必然統一。這是大勢所趨，大義所在，民心所向。是任何人，任何勢力都無法阻擋的。台獨是走不通的絕路，會給臺灣帶來深重禍害，必將遭到包括臺灣同胞在內的所有中華兒女的堅決反對。
(中時 )
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