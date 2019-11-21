直播》塵埃落定 國民黨不分區登記 10:292019/11/21 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中央黨部。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 爭議多時的國民黨不分區立委名單，昨終確定，國民黨不分區立委今也赴中選會登記。 影》國民黨不分區16位立委亮相！ (中時電子報) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #不分區 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 影》總統大選登記首日 宋楚瑜上午搶頭香登記 10:502019/11/18 政治 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 聯結大陸台商 國民黨責無旁貸 04:102019/11/19 論壇廣場 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 政治熱門新聞 小英論文有震撼發展？網：見不得光 - 政治 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓深夜開直播 網友看完直呼：太危險了！ - 政治 無聲的政變！藍5路人馬逼宮倒吳 - 政治 親民黨不分區排名 宋楚瑜出狠招 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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