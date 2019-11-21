這真的是史上最尷尬的婚禮了，國外有一名新娘在大喜之日開心切蛋糕時，她的「八字奶」竟然從禮服中「溢出」(spilled out)見客，使的現場賓客頓時傻眼，而事後新娘也網路上表示自己當時的尷尬心境。

據《每日星報》報導，這名新娘在「Reddit」上分享了她人生最尷尬的時刻，她表示當時她正與丈夫在切新婚蛋糕，一切本來很幸福美好，可是下一刻她的「八字垂奶」竟然從禮服中「逃脫」，直接與賓客「面對面」。

不少網友紛紛抨擊新娘的朋友，質疑她們為什麼替她選了這套婚紗。有網友表示，很為這位匿名新娘心痛，因為她的朋友真的很爛；另外也有網友留言表示，自己的乳房也很垂，但她知道穿內衣的重要性，特別是在重要的日子。

據「Reddit」內容，此前新娘的「好朋友」就因為新娘選了「H&M」的婚紗而嘲笑她，這名新娘則表示對於朋友們替她選的這套「可愛傳統的」白紗感到「驚訝」，也質疑「好朋友」的選擇。

(中時電子報)