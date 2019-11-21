高雄市議員李柏毅、簡煥宗等人21日上午來到左營區左營大路與菜公路口，指國民黨立委參選人黃昭順把國民黨總統參選人韓國瑜的合照招牌下架了。李柏毅表示，這是左楠區選民要看清楚的事情，黃昭順選立委都柿子挑軟的捏。黃昭順對此僅表示尊重，相當低調。

黃昭順近來大幅度更換選舉看板，其中1塊位於左營大路與菜公路口的招牌引起網友熱議，該招牌本來是黃昭順與韓國瑜的合照，如今只剩黃的獨照。民進黨議員撿到槍，到該路口召開記者會。

這難道這不是國民黨內部的事情？李柏毅說，這應該是左楠選民要看清楚的事情，黃昭順上次參選立委是投入不分區，這次則參選左楠區立委，原因是因為韓國瑜。如今看情勢不對，又悄悄把韓國瑜下架，這是左楠區與高雄市民都要看清楚的問題。

對於民進黨市議員李柏毅等人召開記者會，指國民黨立委參選人黄昭顺「下架」國民黨總統參選人韓國瑜。黄昭順競選總部21日發表聲明指出，這種挑撥手法真是令人啼笑皆非。

黃昭順陣營表示，原來拆下的是初選的看板，與韓一起的看板多處都有，也有跟張善政3人組的不久會掛上，之前還有跟朱立倫的。

黃昭順說，她一向堅定力挺韓國瑜競選總統，兩人競選總部的大看板就是最好的證明，調整看板乃是要向選民報告政見之「因地制宜」作法，幾位網友拿此指黄昭順「下架」韓國瑜，這種挑撥手法，真令人啼笑皆非。

(旺報 )