時代力量日前公布不分區名單，立委黃國昌列在第4名，臺北市長、臺灣民眾黨主席柯文哲曾表示，黃國昌會被做掉，柯文哲昨受訪再批，黃排第4是在騙票。對此，時力黨主席徐永明今在臉書表示，黃國昌列不分區第4，是綜合國昌個人意願和整體政黨選舉策略的結果，跟目前民調，要讓黃國昌進入立法院，仍須努力增加3％政黨票，相信肯定時力、支持國昌的民眾必定能將國昌再次送進立法院。

針對時力不分區排序，名列第5名的翟本喬在臉書表示，黃國昌排第四是因為黃很累了，需要更多夥伴一起努力，黃不會被做掉的，想把做掉黃的人自己走了；翟本喬透露，黃國昌本來要他排在前面，但他不能接受他選上，而黃國昌沒選上的可能性，所以堅持排在後面，就這樣，沒什麼奇怪原因。

徐永明也說，時力不分區名單中的人有資格進入立法院，打造2020新國會。不管是列位在前的椒華老師、顯智、婉諭，目前正在強推的國昌，甚至順手把翟本喬推進去，以及排序在後面的夥伴，都是他做主席的責任。

徐永明表示，據目前民調，要將黃國昌留在立法院還需要努力增加3％，政黨票衝破10％天花板是做得到的，他認為，新政治應該是讓人感到溫暖及希望，而非陰謀滿天飛，相信這股社會正向力量，明年1月11日必定能將黃國昌再次送進立法院。

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(中時 )