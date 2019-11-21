北市謝姓男子疑似因精神有狀況，竟在超市購買吳郭魚、鯖魚放在塑膠袋內，今年9月、10月間寄送給中天新聞台張姓主播，但因第1次事件讓電視台有所警覺，第2次郵包還沒寄到電視台，就被郵局人員聞到惡臭直接丟棄，連續2次導致張姓主播感覺不安，控告謝男恐嚇罪，但檢察官調查後認為1條吳郭魚並不能代表有惡害之意，日前對謝男予做出不起訴處分。

謝男應訊時說，他只是想要寄魚給中天電視台的人吃，但因為之前去電視台，只有拿到張姓主播的名片，所以收件人就寫張女的姓名，他並不認識張。

警方受理的資料顯示，9月25日時就發生過一次，10月4日謝男再次寄送時，內湖郵局人員發現包裹發出惡臭，立即與電視台客服人員、法務人員聯繫，直接將郵包丟棄，並沒有寄送給張姓主播。

檢察官認為，謝男稱裡面放有1條吳郭魚，並沒有任何資料顯示吳郭魚是如何造成張女心生畏懼，縱使惡臭令人感到嫌惡，但難以憑張女的主觀感受，認定謝男涉犯恐嚇罪，因而予以不起訴。

(中時 )