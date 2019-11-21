2020大選倒數50多天，藍綠兩黨立委候選人也紛紛在登記期限內領表登記。但國民黨「母雞」韓國瑜選情並不樂觀。韓國瑜昨晚開直播也回應此事。幾場青年座談下來，他可以強烈感受到凡是青年與他座談，永遠三個動作，不是「立正、稍息、敬禮」，而是「抱胸、放手、微笑」。

韓國瑜在30歲以下年輕族群的支持度相對民進黨的蔡英文低了不少。韓國瑜昨(20日)晚上在臉書開直播，與網友泡茶聊天大聊時事議題，對於下鄉「傾聽之旅」的所見所聞，韓國瑜說，幾場青年座談下來，他可以強烈感受到凡是青年與他座談，永遠三個動作，不是「立正、稍息、敬禮」，而是「抱胸、放手、微笑」。

韓國瑜說年輕人們「一開始先抱胸，講到一半手放下來，到最後開始會微笑，大家開始交換意見」。而且很多都是辛辣的提問，他都直球對決，慢慢到後面，年輕人會開始覺得，「他(韓)很真誠喔」。

(中時電子報)