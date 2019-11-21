台北市長柯文哲稱搞台獨的兒孫都在國外引發議論，他21日強調，最討厭人家抹紅，他是很務實在處理怎麼解決，不要每天給人扣帽子，扣帽子不高興就打回去。至於被問到是否也對搞台獨扣帽子？柯則說，沒有全部都是，這也是口水戰，算了。

柯稱搞台獨的兒孫都在紐西蘭，蔡英文總統則反擊因為那些人是黑名單，後代都被迫待在國外，柯文哲今表示，名單取消很多年了，務實啦，最討厭人家抹紅，他是很務實在處理怎麼解決，不要每天給人扣帽子，扣帽子不高興就打回去。

有媒體追問，稱台獨也是扣別人帽子，柯文哲指出，沒有全部都，這也是口水戰，算了。

至於副總統參選人賴清德說台灣就是主權獨立國家，國民黨總統參選人韓國瑜批是借殼上市，柯文哲對此回應，大家再忍耐一下，50幾天就過去了，選完台灣可以正常一點，他說，借殼上市我們常常看啊，公司併購換來換去，我聽不懂這什麼問題。

柯文哲表示，台灣是主權獨立的國家，這廢話，有老百姓、政府、領土，只是不正常而已不被承認，不滿意但還是要想辦法撐下去。

黑名單取消很多年，搞台獨分子說一套做一套？柯文哲說，全家都移民紐西蘭，每年在台灣辦台獨募款餐會，看了就不順眼。

(中時 )