震撼！之前力挺國民黨總統參選人韓國瑜的無黨籍前花蓮縣長傅崐萁，確定今中午11點半登記參選立委，為國民黨在花蓮的立委選情投下震撼彈！

據《中央社》報導，傅今中午11點半將親赴縣選舉委員會登記，以無黨籍身份參選2020立委選戰，等同花蓮泛藍陷入分裂態勢，為藍營選情投下震撼彈！

(中時電子報)