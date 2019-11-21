日本2001年發生狂牛病後，大陸便一直禁止日本牛肉出口到大陸。日中政府下周預定簽署有關重啟牛肉出口的安全性協議，快的話，日本產牛肉明年便可出口到大陸。

日中關係近來大有改善，兩國去年12月起開始重啟和牛出口的談判。預定下周在東京舉行的日中外相會談時，將簽署重啟日本牛肉出口的畜產品安全性相關協議，內容包括，兩國之間建立有關畜產品出口的檢疫體制及合作加強狂牛病等動物疾病的管理等。

兩國在簽署安全性協議後，還將協商有關大陸准許日本產牛肉進口的具體安全性標準等手續，快的話，明年日本產牛肉可望出口到大陸。

日本外務省和農林水產省指出，日本因曾發生狂牛病、口蹄疫、豬瘟等，現在仍有美國、南韓、大陸、沙烏地阿拉伯、泰國，蒙古等11個國家或地區禁止日本部分畜產物進口。

大陸除了2001年起禁止日本產牛肉進口之外，日本於2010年發生口蹄疫，故也禁止日本產的豬肉和乳製品等進口。

(中時電子報)