警方循線在澎湖、高雄、台南及金門等地，共查獲安姓嫌犯等8人，及詐騙電話數位節費器等犯罪證物。（刑事局偵六隊提供／陳世宗台中傳真）

該詐騙集團以各種詐騙話術與應徵者約定上班時間及工作內容，並將詐騙用機器快遞給應徵工作者。（刑事局偵六隊提供／陳世宗台中傳真）

「假求職、真詐騙！」刑事局偵查第6大隊日前在澎湖地區偵辦安姓男子涉嫌詐騙案件時，發現犯嫌曾經瀏覽臉書「澎湖就業人力銀行」；經警方深入追查，陸續在澎湖、金門及花蓮縣等地區，查獲林嫌等人涉嫌從事詐騙電話轉接工作，查出詐欺集團透過臉書上應徵工作網站，以「假求職、真詐騙」訊息，對應徵工作者進行詐騙及利誘，全案正擴大偵辦中。

警方調查發現，詐欺集團會在臉書上刊登「澎湖就業人力銀行」、「大高雄打工、臨時工、日領、月領社團」、「大台南專業找頭路、找人才、找兼職、找打工、找手工、找代工社團」、「金大打工團」、「花蓮找工作社團」、「求職便利通」等應徵業務、助理工作及小額貸款的訊息。

警方指出，當應徵人員、借款人與詐騙集團人員進行聯繫，詐騙集團就會以臉書或LINE來應徵、徵信，並要求應徵者、借款人加詐騙集團的LINE；詐騙集團就會派出「市場部」、「人事部」、「工程部」、「銀行理財專員」等人員與應徵者、借款人聯絡。

該詐騙集團以各種詐騙話術與應徵者約定上班時間及工作內容，並將詐騙用機器快遞給應徵工作者，由應徵工作者協助詐騙集團管理詐騙電話轉接機器的運作，甚至謊稱「支付工作薪水」、「協助市場部處理收帳、轉帳工作」或「處理公司貨款」等理由。

不法集團要求應徵工作者提供銀行帳戶讓詐騙集團作為詐騙匯款使用；或誆騙借款人稱要幫助製作「財力證明」、「銀行金流明細」等方式，要求借款人提供銀行帳戶讓詐騙集團作為詐騙匯款使用，進而成為詐騙集團之幫助犯、戶頭遭到警示凍結。

警方循線在澎湖、高雄、台南及金門等地，共查獲安姓嫌犯等8人，及查獲詐騙電話數位節費器3台、做案用手機、銀行帳戶等犯罪證物，全案正擴大偵辦中。

(中時 )