列民進黨不分區的社民黨前召集人范雲爆料，北市長柯文哲去年選舉透過中間人找她當副市長，如今，范雲質疑這算收買社民黨嗎？柯文哲21日回嗆，被收買就被收買，囉哩八唆幹甚麼，奇怪，范雲的說法只有3種可能，一種被騙、一個說謊、一個媽祖託夢。

范雲昨對於柯文哲稱社民黨被收買反擊，爆料柯文哲2018年市長選舉期間，透過中間人邀她出任副市長，並承諾4年後支持選她選市長，還要社民黨5位議員參選人與柯文哲聯合競選，范雲質疑按柯市長邏輯，那時候是不是在收買社民黨，要消滅社民黨？

柯文哲今指出，今天早上開晨會，問誰有去接觸過范雲，沒人要承認，他要大家去問范說出中間人是誰，或是有掮客、騙子他可以順便揪出來。

柯文哲強調，「以我的個性我會用她？」我們的風格就不像，大家應該去問范中間人是誰，順便查一下旁邊有沒有人當掮客、騙子。

他說，范雲的說法只有3種可能，一種被騙、一個說謊、一個媽祖託夢，問范雲就知道了，追問中間人是誰 趕快去追。

至於范雲稱難道和民眾黨合作是找回良心，跟其他就被收買？柯文哲回嗆，范雲被收買就被收買，囉哩八唆幹甚麼，奇怪，「她不知道我個性，你愛問我就回答，愛收買就被收買，囉哩八說幹甚麼，妳黨都沒有了，妳還囉說甚麼。」

被問到范雲是否背棄自己的選民？柯文哲則表示，不是阿，不過是這樣，反正排列組合也是可以，公司併購改組也是常有的。

(中時 )