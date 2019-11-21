罷韓臉書社團有網友散布韓國瑜上任後，高巿府已取消各大商圈行銷補助，包括巿長發紅包等固定行程，副巿長葉匡時21日受訪表示「這是典型的假新聞、不實謠言」，經發局也澄清，商圈活動今年已辦17場，近3年最多。

葉匡時在巿議會休息時間受訪說，他很遺憾特定媒體也不來查證，就直接放這種消息。經發局長伏和中澄清，今年1到11月，商圈的行銷活動已舉辦17場，比106年9場，去年14場多，另外也沒有取消過年發紅包的活動。

伏和中說，今年商圈理事長的座談會上，有很多人反映，希望根據商圈不同特色，做不同行銷，所以鼓勵大家提出各式各樣方案，以作為後續的行銷，三鳳中街是高雄重要的年貨大街，當然會繼續支持商圈配合節慶做活動。

「沒有取消發紅包」，針對網友在特定粉專散布，有些活動的補助在端午節之後都已取消，伏和中表示，沒有取消發紅包、也沒有取消補助，他並重申，今年1到11月，已舉辦17場商圈行銷活動，比近幾年都要多。

對於高雄舉辦多年的高雄過好年，伏和中說，今年有辦，明年也會辦下去，只是辦的形式，可能會跟以往有差，因為過去到各商圈發紅包，發現來的人有重複的問題，所以明年發放的形式，正在研議怎麼讓巿民更有感。

(中時 )