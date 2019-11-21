台灣不是只有台北開發好，近年來其他城市也不斷開發，邁向先進城市。高雄都市機能越趨完備，高雄捷運已營運多年；而台中也有捷運正在興建中。有網友好奇高雄開發程度看起來比台中好很多，可是在「餐飲業」這塊卻不像台中如此蓬勃，連米其林都優先選擇台中，原因為何？網友指出關鍵，認為高雄都是以傳統餐飲為主。

原PO在PTT《Home-sale》版上發文，「高雄高級餐飲業會輸給台中嗎」？他認為雖然台中整體人口比高雄多，但是以市區人口來說還是高雄較多，且高雄觀光景點豐富、交通建設又好，照常理推估，高雄的餐飲業應該要比台中發達許多，可是實際上卻被台中海放，甚至米其林評鑑都優先納台進入評鑑，想知道造成高雄餐飲業沒落的原因為何？

原PO在PTT《Home-sale》版上發文，「高雄高級餐飲業會輸給台中嗎」？他認為高雄交通建設好，但高雄的餐飲業卻被台中海放，為什麼 ？（圖摘自PTT:Home-sale）

對於原PO的問題，網友紛紛認為，高雄餐飲的確慘輸台中。而且兩地的餐飲特色差異很大，台中有很多特色餐廳，甚至不乏許多高級店家設點台中，而高雄則偏向傳統餐飲，當地人習慣「吃粗飽」。網友表示，「高級餐廳台中強」、「高雄餐飲是真的不行，在地人品味不高，餐廳都吃粗飽為主」、「大台中地區不管觀光景點還餐飲都海放高雄」、「高雄這裡的燒肉店都台中下來拓點的」。

網友甚至大讚台中餐廳具備所有類型，要便宜有夜市，要有裝潢的餐廳也一堆，中低價位的更不用說。還有很多優質低調的店家，常把它放在口袋名單裡，帶外國朋友去還能讓他們驚艷。

網友紛紛認為，高雄餐飲的確慘輸台中。而且兩地的餐飲特色差異很大，台中有很多特色餐廳，甚至不乏許多高級店家設點台中。（圖摘自森鐵板燒臉書）

網友甚至大讚台中餐廳具備所有類型，還有很多優質低調的店家，常把它放在口袋名單帶外國朋友去光顧。（圖摘自台中輕井澤）

(中時電子報)