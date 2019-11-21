據勞動部統計顯示，近5年投保勞保大專畢業生中平均畢業1年有2.66個工作、不曾換過工作比率為56.17％，意謂畢業後1年平均轉職1.66次，其中轉職率最高的學門為「餐旅及民生服務學門」，不曾換過工作比例為47.31％、平均每個人轉職過1.83個工作，為各學門中最高。

統計發現，衛生及職業衛生服務學門不曾換過工作比例為48.71％、平均每個人轉職過1.75次，與餐旅學門是唯二低於50％的學門；相對於此，物理、化學及地球科學學門不曾換過比例達68.47％，醫藥衛生學門比例則達67.02％為比例最高的學門。

細究其薪資，發現餐旅學門平均勞退提繳工資為3萬0136元，為全學門中最低；相對而言，物理、化學及地球科學學生的平均勞退提繳工資為4萬8631元，醫藥衛生學門平均勞退提繳工資為4萬2282元，也屬前段班。

對此，婦女新知倡議部主任周于萱表示，從數字上觀察，餐旅學生畢業生轉職率較高，推估是因為在職場上的工作壓力較大，不如學生預期，她也說，薪資的確會影響青年的在職率，呼籲社會應更重視服務業產值。

(中時 )