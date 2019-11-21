藝人余天女兒余苑綺直腸癌復發，健檢才發現罹癌主因與遺傳有關，一般民眾最常見的疑問就是「我為什麼會得大腸癌？」醫師表示，大腸癌確實會遺傳，但還有比遺傳更重要的是環境因素，其中最關鍵的因素就是飲食習慣。

日前媒體報導，一名14歲少年每天吃一根烤香腸，結果得到大腸癌，《華人健康網》報導，亞東醫院家庭醫科醫師李主硯指出，研究顯示，若有一等親罹患大腸直腸癌，其罹患大腸直腸癌的風險會比一般人多2到3倍，但比遺傳更重要的原因為環境因素，包括飲食習慣。

李主硯表示，國人飲食西化，攝取過多紅肉又缺乏運動，是大腸癌發生率暴增的主因之一；世界衛生組織轄下的國際癌症研究總署（IARC）已宣布，將加工肉品列為一級致癌物，並指出加工肉品及紅肉的攝取會提高罹患大腸癌風險，呼籲民眾避免吃加工肉和少吃紅肉。

大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，常見症狀包括排便習慣改變、無刻意減重的情況下，短期內體重突然下降、糞便混血、大便黏液增加等，李主硯提醒，50-60歲是罹患大腸直腸癌的高峰期，目前政府補助50至74歲民眾每2年一次的糞便潛血檢查，若定期接受篩檢，早期發現早期治療，仍是治癒率很高的癌症。

至於日常生活中要如何預防大腸癌？李主硯說，養成良好的飲食習慣很重要，包括多吃深綠色蔬菜水果，少吃紅肉及高油脂食物，每周至少運動三次、每次超過30分鐘，以及養成定期篩檢的習慣。

(中時電子報)