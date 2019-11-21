外傳民眾黨因為提名新北市三重區立委參選人李旻蔚，誤傷競選同選區的立委余天，以後民眾黨除和新潮流外都保持和平，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲21日表示，找女性從政不容易，而且台風很穩健，「我們是鼓勵這種人，我們用她也不是因為她爸爸的關係。」

面對傳聞，柯文哲今受訪解釋，李旻蔚是這樣，我們會用這個人是因為她年輕，找女性從政不容易，而且她台風很穩健，「我看她應該是區域立委台風最穩健的」，要找一個年輕女性，台風穩健、有想法有朝氣，我們是鼓勵這種人，我們用她也不是因為她爸爸的關係。

柯文哲說，有時候也沒辦法，因為不管用誰，因為現在兩大黨都已經卡在哪裡，除非我們一個人都不用，不然永遠都會得罪誰，這也沒辦法。

至於一邊一國打算提名前總統陳水扁列不分區立委名單，要跟蔡英文總統下戰帖，柯文哲先是反問「中選會可以通過嗎？」他接著說，2016年是把這個案子結束最好時間，所以他每次都拿這個說，「你不解決問題，問題會解決你。」

(中時 )