新黨今日召開記者會，正式公布2020不分區立委候選人名單，由前國民黨立委邱毅居首，一共十人，黨主席郁慕明也宣布新黨將不會參與2020區域立委選舉，會支持國民黨和其他政黨推薦的優秀人選。

名單依序為邱毅、前桃園縣觀光局長陳麗玲、藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎、新黨發言人王炳忠、台灣新住民文化交流協會理事長賀樺、新黨文宣委員會副主委林明正、毒物學博士黃乃芸、牙醫師龐文楚、新黨副秘書長郝永瑞、原新黨2020總統選舉被連署人楊世光，平均年齡47歲。

郁慕明表示他找的人是過去代表新黨、支持新黨衝在前面的人，有的政黨宣稱自己推出的是各界優秀人選，而新黨的團隊非常符合韓國瑜強調的庶民兩字，沒有多少人擁有輝煌的事業成果，是代表庶民的團隊。

邱毅解釋他挺身而出是因為台灣已經到了危機關頭，一共三個危機，首先兩岸關係越來越緊張，兩岸官方往來中斷，民間交流又受到民進黨政府阻撓；第二經濟危機，第三社會矛盾越來越深、貧富差距越來越大，社會不公不義造成相對剝奪感、在這危險的關頭需要有戰鬥團隊，他也透露昨晚韓國瑜有和他通電。

針對急統指控，郁慕明表示新黨追求的是和平統一不是急統，反而是民進黨的急獨才會帶來急統。他也再度表態新黨會支持韓國瑜。

邱毅也說他的主張合法合憲，因為他遵守中華民國憲法以統一為目標，也遵守兩岸人民關係條例揭櫫的一個中國兩個地區原則，所以他一點都不極端，反而陳水扁的一邊一國台獨主張不但曾經給台灣帶來災難，還是違憲違法的，此外陳水扁是被國際認證的貪腐者，他是清白的，民進黨不管怎麼罵他，也無法扣他貪腐的帽子，一個是清白的庶民，另一個是貪腐的權貴。

(中時 )