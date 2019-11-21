國民黨總統參選人韓國瑜曾住台北市大安區幸安名廈，遭質疑是否有房產未揭露。民進黨今天召開記者會，酸韓國瑜根本不是「賣菜郎」和「庶民」而是「好野郎」「白賊郎」，

要韓國瑜不要興訟來躲避監督，應該自己出面說清楚。

日前公布名下所有房產交易記錄的韓國瑜，被周刊爆料曾經住在台北市大安區幸安名廈，韓辦發言人何庭歡澄清，韓國瑜夫婦並未持有該房產，而是借住親戚家。韓國瑜也以周刊報導不實控告妨害名譽，另控告蔡英文競辦發言人、民進黨立委參選人阮昭雄誣告。

民進黨今天召開「謎樣韓國瑜，賣菜郎還是好野郎？」記者會，阮昭雄呼籲韓國瑜不要以興訟躲避監督，該大安區房產是用韓的親戚名義購得，但韓國瑜夫妻子女長期住在此，既有居住的處所，還陸續買了多處的房產「這難道不是炒房？」

他說，韓國瑜有必要自己出面說清楚，不要躲在發言人和直播台後面，韓自己住豪宅過程中，還擁有其他豪宅，且出入為名貴轎車，這部分有無進行申報財產，應該透過行政調查讓疑雲水落石出。

阮昭雄表示，該棟大安豪宅所有人是誰？有無利用人頭購買？有無隱匿財產事實？李佳芬妹妹有無此財力購買豪宅？韓國瑜應針對疑點一次說清楚。

民進黨立委周春米酸韓國瑜，就算不是「賣菜郎」而是「好野人」，也希望不要是「白賊郎」，韓國瑜透過提告來止息紛爭，她質疑司法偵查程序要很久的時間，既然有媒體這最好的舞台，也有很好的管道可以說明，為何韓國瑜不直接把真相說出來？

她說，根據媒體報導，大安豪宅所有人是韓國瑜夫人李佳芬的妹妹，韓國瑜應該針對事實說清楚，「太太妹妹擁有的房產是否與你有牽連？」呼籲韓國瑜要面對監督，不要以提告來躲避監督，佔盡便宜。

高雄市議員高閔琳也表示，一般青年要購買台北市的房產要將近29年不吃不喝，請教韓國瑜如何理財、投資、炒房、利用貸款便宜門超貸，才可以擁有這麼多的房產？「希望你教教全台灣的年輕人」。

她說，韓國瑜當選高雄市長後，從未在高雄置產，租屋也在左營高鐵站附近，對投給他的高雄人沒有放點心力，「一個高雄市長既然會背棄他的市民，如果當選總統也一樣會背棄台灣人」。

民進黨發言人李晏榕也向韓國瑜喊話，大家並沒有要為難你，只想知道真相，「凡走過必有痕跡，凡住過必有鄰居」，要韓面對社會監督，不要動輒恫嚇提告。

(工商 )