2014年南瑪都颱風曾登陸台灣，此為當年路徑圖。(圖擷自維基百科)

今年颱風趕進度，11月連續出現3個颱風，目前第27號颱風鳳凰因路徑北修，恐對台灣造成影響，氣象局今(21)日不排除發出海上警報。雖然如此，無論鳳凰最後路徑為何，它都不是史無前例，因為15年前的南瑪都即創下紀錄，成為「全年最晚侵台」的颱風，後來媒體以「冬颱」形容南瑪都。

對於氣象局會不會對鳳凰發布海警，台灣颱風論壇說，「在有與沒有之間」，且強調是認真陳述觀點，此說竟意外引發網友熱議留言，「颱風假在放與不放之間」、「11月來颱風到底」、「又要上去日本了嗎」、「鳳凰會變雞，然後死在路上」、「這颱風怎麼飄移不定啊，改名叫拓海好了」、「拜託不要來，現在正值屏東水果產期」。

有網友好奇發問，歷史上最晚發布陸警的颱風是哪個呢？一網友回答稱，「2004年南瑪都颱風，12月3日02時30分發布海警，下午14時30分發布陸警，最後還登陸台灣。」

根據氣象局資料，南瑪都是12月4日7時40分在屏東縣枋寮鄉附近登陸，9時30分由台東縣太麻里鄉附近進入台灣東南部海面，當日14時在西表島附近轉變為溫帶氣旋。南瑪都造成台灣氣象史上極為罕見的十二月超大豪雨：花蓮縣秀林鄉布洛灣有高達907毫米的日降雨量，更於35小時內更累積了1090毫米的降雨量。

《維基百科》指出，南瑪都取代1967年11月18日的颱風吉達，成為台灣氣象觀測史上「全年最晚侵台」的颱風，也是有紀錄以來唯一一個在12月登陸台灣的颱風，因此，媒體均以「冬颱」稱呼南瑪都。

(中時電子報)