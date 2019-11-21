「榮町豆奶紅茶」。（農委會提供）

為推廣台灣雜糧，行政院農業委員會農糧署今年輔導嘉義縣義竹雜糧生產合作社，與統一超商、雲乳食品科技、愛之味、榮町投資股份公司合作，共同推出以台灣豆奶為基底的「豆奶紅茶」，並於全台5600家統一超商上市。

豆奶是國內日常飲品之一，尤其早餐時段幾乎是人手一杯，豆奶主要成分是大豆，除傳統以黃豆製成的豆奶，近年也還陸續推出黑豆奶，毛豆奶、花生豆奶等豆奶產品，農糧署這次發表的新產品「豆奶紅茶」，則是以台灣豆奶佐以紅茶調味，提供更多元豆奶飲品選擇。

「榮町豆奶紅茶」採用農糧署輔導的保證責任嘉義縣義竹雜糧生產合作社的優質產銷履歷黃豆，由愛之味股份有限公司及雲乳食品科技股份有限公司專業設計調製配方與加工製成，以榮町投資股份有限公司之「榮町豆奶紅茶」品牌，在統一超商全台5600家通路同步上市。

農糧署長胡忠一表示，「榮町豆奶紅茶」具備三大特色，第一，原料安心可溯源，義竹雜糧合作社的產銷履歷黃豆，通過374項農藥殘留檢驗，不添加防腐劑，品質安心看得見。第二，選用高雄選10號大豆製作，將豆奶與茶體完美結合，且帶有獨特奶香，香醇回甘。第三，全豆研磨製作，採用獨家研磨過篩技術，不但保留大豆的新鮮風味與香氣，口感喝起來更為滑順、濃郁與綿密。

胡忠一強調，統一超商是台灣最大零售連鎖通路，本次用台灣產大豆為主要原料製成的「豆奶紅茶」能在統一超商全台5,600家門市開賣，除代表消費端對在地農業農產品的支持，也代表新鮮優質的國產雜糧製品開創了消費新通路。

(中時 )