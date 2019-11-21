中央氣象局今晨指出，根據目前修正過後的路徑，如果鳳凰颱風的路徑持續保持或者往東，發布海警機率就低，但若行徑路線逐步向西走，發布海警機率將提高，不排除最快11時發布海警，氣象局也針對台北市、新北市、基隆市及宜蘭市4縣市發布大雨特報。

今（21）日受到鳳凰颱風外圍環流影響，北部及東半部有短暫陣雨，中午至傍晚會愈發感受風雨的增強，明距離台灣最近，氣象局提醒，今明兩天，北部、東北部要留意局部雨勢。

根據氣象局預報資料，鳳凰颱風現在約在恆春東南東方4百多公里海面上，並持續向西北西行進，今天凌晨2時中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。

昨天上午27號颱風鳳凰生成，路徑預測上，由原來偏西大幅修正為從台灣東方海面通過，目前颱風中心位於台灣東南方約460公里，預期逐漸往西北後轉北北西方向移動，鳳凰颱風接近東南方海面 周末減弱為熱低機會高

雖然東北風逐步減弱，颱風也可能接近台灣東南方到東部海面，不過環境上依舊不利於颱風結構發展，預期在未來36-48小時內會逐步減弱為熱帶性低氣壓，但由於颱風過於接近台灣附近海面，可能接近海上警戒的範圍，但就影響程度而言，台灣東半部海面風浪可能較大，水氣有較多，東半部及東北部迎風面偶有陣雨發展，要稍微留意，尤其是周末時間，大致上颱風對台灣直接的機會較低，縱使發布警報，大家也不必過於驚恐，保持關注即可。

氣象達人彭啟明表示，今（21）開始到周末，溫度逐步緩回升，但由於颱風外圍雲系影響，雲層厚實，高溫較升不上去，可能到26-28度，低溫約在20-22度間，大致上除了東北部到東半部偶陣雨外，其他都是多雲到晴的回溫天。而下一波東北風預計在周一的時候接近，預期溫度又會下滑，北部可能接近到17-20度，下周開始會持續幾天的東北風天氣。

民眾不禁問道：怎麼11月下旬都還有颱風那麼密集生成，到底全球暖化有沒有關聯性？彭啟明回應，很難直接說是因暖化造成，今年西太平洋的擾動發展活躍，不排除未來一到兩周內也都還有颱風的發展，不過暖濕的颱風遇到東北風要北上接近台灣時，多數會減弱消散為熱帶性低氣壓，影響的機會明顯降低，大家不必太過恐慌。

(中時 )