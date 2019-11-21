一般市民都知道文山焚化廠老舊，更知道文山焚化廠的空氣污染是全台灣空氣污染最嚴重的焚化廠。議員陳淑華指出，文山焚化廠是全台設備老舊的廠，空氣污染卻是最嚴重的廠，污染物排放超標，排名全台前五名內，戴奧辛排放影響市民的健康，市府不積極更新設備，置南屯、西屯等附近區域的市民受空污影響。

陳淑華說，文山焚化廠焚化熱值設計只有1500千卡，現在實際平均熱值已超過設計標準達2300 ；台中市三座焚化廠文山場、后里場、烏日場停爐時數偏高，文山場停爐時數就佔了三廠的一半以上，造成焚化效率不彰，影響垃圾去化，垃圾燃燒不全，增加底渣、飛灰穩定化物，也增加重金屬及戴奧辛污染的毒害。更何況，不斷有民眾陳情台中市垃圾去化不順暢，一不小心就可能引爆垃圾大戰。

陳淑華指出，文山焚化廠的設備更新已經討論很久了，好不容易有明確更新計劃，落實的話明、後年就能排放符合標準的空氣，讓附近市民免於空氣污染所害，現在所有預算重來，總經費10億元縮水成1億5千萬，明年只編1千萬。從盧市府預算的編列上，看不到讓市民呼吸乾淨空氣的決心。

陳淑華認為，現在的1億5千萬元只是局部修繕，沒辦法真正解決空污，「空氣換新」只是可笑的口號。減量後的設備真能承受原焚化爐具那麼嚴重的空污？能「凍」多久？

陳淑華痛批，原來再2年的工作就好了，現在撤銷了，要先換1億5千萬的設備，然後再然後...。要以促參法揪民間參與，以目前文山焚化廠的狀況，扣除不需選址，仍然可能需要4年以上的時間才有機會運轉，請問盧市長、局長要讓南屯、西屯、大肚等的市民還要呼吸被污染的空氣多久？！

謝明源議員表示，環保局雖宣示要改善空污，但從文山焚化爐改善預算的編列，卻看不出環保局的改善決心。文山焚化爐設備老舊、焚化處理量逐年遞減，若不盡快想辦法加以改善、提高垃圾處理效能，垃圾大戰恐怕只會一再重演。

謝明源要求環保局要重視文山焚化爐的改善問題，且要加快進度，該編列的預算就應該編列，對於能有效改善空污的預算，相信議會都會給予支持。

(中時 )