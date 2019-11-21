中選會副主委陳朝建今日赴立法院內政委員會專案報告「不在籍投票之規畫建置方案及進度」。國民黨立委林為洲詢問相關草案何時可以出爐，陳朝建承諾會在半年內提出。

林為洲指出，不在籍投票有很多方式，有通訊投票、提前投票、代理投票、移轉投票等等，但在技術還不成熟前，可以先選擇比較安全的方式。

林為洲認為，移轉投票是目前比較適合的方式。林為洲指出，很多人現居地和工作地與投票戶籍地相距甚遠，因此導致很多人在投票當天不會去投票。林為洲說，有時候投票日若在周六，有些人是無法休假的，像是醫護人員等等。此外，返鄉投票的交通費用需自行負擔，也是造成投票意願不高的原因之一。林為洲表示，這些都是很不平等的事情。

林為洲表示，今天既然中選會已經承諾，那麼在半年內，中選會請至少提出中選會主管的公投等相關不再籍投票法律草案。

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(中時 )