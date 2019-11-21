來自韓國的〈bb.q CHICKEN〉炸雞，麵皮薄而酥脆，雞肉鮮嫩多汁，提味醬汁都是韓國直送台灣，保留正統風味。（圖／姚舜）

全家國際餐飲正式引進韓國〈bb.q CHICKEN〉並開旗艦店，並標榜每份炸雞均現點現做，圖左為原味的〈bb.q黃金炸雞〉，右為〈蜂蜜蒜味炸雞〉。（圖／姚舜）

〈bb.q CHICKEN〉在台首家旗艦店插旗台北南京復興商圈〈慶城街1號〉，並首次引進甜酸交織並帶有微微辣味的〈韓式甘醬炸雞〉。（圖／姚舜）

因人氣韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》爆紅的韓式炸雞名店〈bb.q CHICKEN〉，已正式被全家國際餐飲引進並在台灣開設旗艦門市，位在台北市南京復興商圈〈慶城街1號〉商場4樓的〈bb.q CHICKEN 旗艦餐廳〉預計於11／25日正式開幕，這是全家國際餐飲繼日式定食套餐〈大戶屋〉與西式〈沃克牛排〉之後，旗下第3個餐飲品牌，並為第一個韓系餐飲品牌。

為慶祝新店開幕，〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳自11／25日起至11／28日期間舉辦開幕優惠促銷，凡4人以上到餐廳消費，在餐廳門口吹哨bb，就能三選一、兌換〈薯條〉、〈地瓜薯條〉或〈QQ球〉一份。另外，每周三晚上8點並會準時啟動「bb.q女孩之夜」，贏家可獲得〈

炸雞翅招待券〉。

瞄準哈韓食客與吃貨的〈bb.q CHICKEN〉先是與全家便利超商合作在便利商店內以複合店型式賣韓式炸雞，結果熱銷至今已售出超過百萬塊，足可堆疊出180座韓國首都地標〈首爾塔〉，為此，全家國際餐飲決定趁勝追擊正式在台開設〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳，擴大搶攻「韓流美食」商機。

開在台北市南京復興商圈〈慶城街1號〉商場4樓的〈bb.q CHICKEN〉在台首家旗艦門市，是以「韓式餐酒館」的定位與規格打造，占地約60坪、設有75個客席座位，裝潢設計風格標榜完全比照韓國，藉此傳遞100％原汁原味正宗韓流餐飲體驗。

〈bb.q CHICKEN 〉在台第一家旗艦餐廳定位為「韓式餐酒館」，菜單上除有不同口味的韓式炸雞，並有好吃的韓式下酒菜和諸如〈韓式烤雞鮮蔬沙拉〉等「韓國洋食」。（圖／姚舜）

〈bb.q CHICKEN〉的〈韓式烤雞鮮蔬沙拉〉，提味的醬汁是用5種堅果調製，隱隱帶著胡麻味和蒜香。（圖／姚舜）

〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳菜單上也有〈韓式烤肉石鍋拌飯〉，烤肉是用牛五花炙烤，調味的拌醬並標榜經過3天熟成，風味更濃郁。（圖／姚舜）

韓式石鍋拌飯鍋底的鍋巴是「美味標配」，〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳的〈韓式烤肉石鍋拌飯〉就嘗得到飄著焦香、口感酥脆的鍋巴。（圖／姚舜）

〈bb.q CHICKEN〉入台開旗艦店，就是欲以「韓式Bistro」的經營型態與外食餐飲市場既有的歐美餐酒館與日式居酒屋拚場尬人氣、爭千秋，所以菜單上除了有6種不同口味的韓式炸雞，更有韓式庶民美食、布帳馬車Pocha內常見的下酒菜，以及以Pizza或鍋物型式呈現的「韓風洋食」。另外，飲料單上更有多種搶眼吸睛的「浮誇系調飲」，志在爭取新世代外食族與女性青睞的企圖十分強烈。

〈bb.q CHICKEN〉的炸雞好吃，美味密碼有3關鄉鍵：1.現點現做，2.雞胚好，3.炸功。

〈bb.q CHICKEN〉在台選用的炸雞原食材是〈洽富氣冷雞〉，這是以契作溯源管理並採用台灣唯一歐規氣冷技術冷藏的雞肉，每隻雞以吊掛方式吹冷氣降溫處理，除能讓營養不流失，還能鎖住鮮美肉汁與最佳肉質。

〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳菜單上的菜式選擇多樣，〈韓式起司辣炒雞〉是用馬札瑞拉起司、帕瑪森起司，以及韓式辣炒醬炒製雞肉和韓式年糕，是很受新世代食客歡迎的「韓風洋食」。（圖／姚舜）

〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳的〈韓式起司辣炒雞〉，因有馬札瑞拉起司「助陣」，所以夾起辣炒年糕時會「牽絲」。（圖／姚舜）

以胡蘿蔔絲、木耳絲、菇絲、蔥絲、小松菜，以及烤牛肉和冬粉拌製的〈雜菜冬粉〉，是非常道地的韓國庶民美食，在〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳可以吃得到。（圖／姚舜）

以法式吐司結合兩種起司，並加了糖霜粉提味烤製的〈雲朵呼呼〉，是〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳的「隱藏版甜點」，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）

〈bb.q CHICKEN〉品牌長林宜徵表示，bb.q炸雞的炸製必須經過「一浸二裹三炸」的工序，先浸漬使之入味，再依先乾、再濕、最後再乾的順序裹上炸粉，然以用電腦控溫炸爐先中溫再高溫的方式炸出卡滋酥脆的bb.q黃金炸雞。先低溫再高湯，可達「逼油」效果，等同「二次炸」炸出的炸雞，外表完全不會帶油，麵衣薄而酥脆、立體分明，既保住了雞肉細嫩口感，外皮也更加誘人。

〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳菜單上韓國庶民美食與Street Food都很得到新世代外食族的喜好，其中〈雜菜冬粉〉的味道與口感層次豐富，經刻意挑選的冬粉口感更是彈Q，非常開胃。〈韓式烤肉石鍋拌飯〉的拌醬經3天熟成，風味更加雄渾醇厚，鍋底的鍋巴，焦香酥脆，配著蔬菜入味，也是一絕。

〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳的〈柚香鮮蝦披薩〉，是由起司、鮮蝦、柚子醬和蜂蜜共構，甜鹹共治、且有蜜香、柚香和糖香。（圖／姚舜）

〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳為滿足年輕外食族聚餐需求，並爭取女性消費族青睞，店內有各種「浮誇系調飲」供選擇。（圖／姚舜）

開在台北市南京復興商圈〈慶城街1號〉的〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳，標榜店面設計裝潢完全與韓國同步。（圖／姚舜）

位在台北市南京復興商圈〈慶城街1號〉的〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳，預計11／25日開幕。（圖／姚舜）

〈bb.q CHICKEN〉旗艦餐廳更有許多「韓風洋食」且都很耐人尋味，〈起司辣炒雞〉因有起司助陣，辣炒的雞肉和韓國年糕從鑄鐵烤盤中拉起時會「牽絲」，除口感濃稠外並帶有起司香。用浸泡過牛奶的法式吐司與2種起司和糖粉搭配，再放入鑄鐵烤盆烤製的〈雲朵呼呼〉，展現有趣的料理創意，入味有甜香、乳香與蛋香，相當迷人。

〈柚香鮮蝦披薩〉預料也將成為追逐食尚的飲食男女必敗的「潮食」，這款甜鹹共冶的披薩上放了鮮蝦、起司與柚子醬，火烤出爐後再淋上蜂蜜，不用細說作法，單看這食材與醬料組合，就可知此Pizza如何以味媚人了。

(工商 )