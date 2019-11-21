藍營參選人宋瑋莉指出，，蔡適應當初所承諾將漁港防坡堤列為上任後首要推動的政策，但他選上至今，毫無有任何的進展，她呼籲，參選立法委員就是要替基隆謀取最大福祉，漁民權益要確實爭取。（吳康瑋攝）

藍營參選人宋瑋莉指出，，蔡適應當初所承諾將漁港防坡堤列為上任後首要推動的政策，但他選上至今，毫無有任何的進展，她呼籲，參選立法委員就是要替基隆謀取最大福祉，漁民權益要確實爭取。（吳康瑋攝）

藍營參選人宋瑋莉指出，，蔡適應當初所承諾將漁港防坡堤列為上任後首要推動的政策，但他選上至今，毫無有任何的進展，她呼籲，參選立法委員就是要替基隆謀取最大福祉，漁民權益要確實爭取。（吳康瑋攝）

藍營參選人宋瑋莉指出，，蔡適應當初所承諾將漁港防坡堤列為上任後首要推動的政策，但他選上至今，毫無有任何的進展，她呼籲，參選立法委員就是要替基隆謀取最大福祉，漁民權益要確實爭取。（吳康瑋攝）

基隆市無黨籍立委參選人張耿輝議員於20日在議會為漁民爭取權益時指出，人人都可以去國會，但從基隆出來的多位立委參選人，一定會到國會實際的爭取在地海洋權益，絕不會「拿香跟拜」，並說「像我們的宋前議長也很有機會選上進入國會，但她也絕對不會拿香跟拜。」

國民黨立法委員參選人宋瑋莉對張耿輝的肯定表示感謝，並指出，近年來基隆傳統產業漁業產值受經濟、技術與整體環境變遷的影響下，漁業正朝觀光建立品牌的方向努力，但她也強調，許多為家鄉努力打拚的船長向她反映，為避免產業退步，在上一次立委選舉時，當地漁民曾提過多項問題反應給當初的參選人，但時任市議員的蔡適應，雖承諾當選後，一定設立最重要的漁港防坡堤，更是為保護於民眾安危刻不容緩。

宋瑋莉怒批，蔡適應當初所承諾將漁港防坡堤列為上任後首要推動的政策，但他選上至今，毫無有任何的進展。宋瑋莉指出，參選立法委員就是要替基隆謀取最大福祉，而不是選舉前信口開河後，當選就遺忘了對選民的承諾，她表示如果蔡委員不能苦民所苦完成承諾，未來她當選，一定替漁民發聲，並有效提振漁民發展空間、守護在地傳統產業之發展。

(中時 )