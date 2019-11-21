日本財務省和農林水產省擬廢止已累計虧損92億日圓(約台幣26億元)的官民基金「農林漁業成長產業化支援機構（A-FIVE）」。

日本於2013年成立該機構，主要目的是推動從農林水產業產品的生產、加工、流通、銷售等的「6次產業化」計畫，當時日本政府出資300億日圓，但至去年度為止，140件投資案中，有3分之一以上的大型投資案都失敗，造成嚴重的虧損。

該機構為了彌補虧損，將今年度的投資額訂為去年度的9倍，矢言必定達成目標，結果相關人士指出，最後只爭取到50億至60億日圓左右的投資。

由於該機構無法完成投資計畫，轉虧為盈的黑字化目標不知何時才能達成，想繼續營運下去也難以取得日本國民的理解，農水省於是決定廢止。農水省在廢止該機構的同時，還要求另設投資機關，但遭到財務省的反對，是否繼續設立支援農林漁業成長的基金，將在今年年底前決定。

(中時電子報)