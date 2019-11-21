《人民日報》21日在頭版刊出最高級別評論員文章直指，美國國會參議院不顧中方多次嚴正交涉和強烈反對，通過了所謂「2019年香港人權與民主法案」。大陸正告美方，任何違背國際法和國際關係基本準則，干涉大陸內政的法案注定是「廢紙」一張。如果美方一意孤行，陸方必將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。

香港修例風波發生以來，激進暴力犯罪行為不斷升級，突破法律、道德和人性的底線。然而，對於暴徒犯下的一樁樁罪行，美方卻罔顧事實、顛倒黑白，打著「人權與自由」的幌子，粗暴干涉香港事務和大陸內政，惡意詆毀大陸中央政府和特區政府，公然為「反中亂港」活動撐腰打氣。

美國從未批評過，港英殖民統治時期香港沒有人權與自由，卻對目前享有前所未有廣泛權利與自由的香港說三道四、抹黑詆毀；美方自己的人權紀錄劣跡斑斑，卻公然對一個自由度和法治排名均高於自己的別國地區指手畫腳，大放厥詞。美方處置國內示威活動充分授權、毫不手軟，卻對香港警方極度克制執法、依法維護法治橫加指責，對香港社會迫切要求止暴制亂、恢覆秩序的主流民意和強烈呼聲充耳不聞。

無數事實證明，美國政客根本不關心香港民眾的利益福祉和民主人權，他們居心叵測地破壞香港國際金融地位。當前，止暴制亂是香港最緊迫的任務，香港是中國的香港。香港事務必須在「中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法」的框架內處理。大陸政府絕不容許外部勢力在香港問題上為所欲為，任何國家都不要指望中國會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。

打「香港牌」注定失敗，違背國際法和國際關係基本準則、干涉中國內政的法案註定是廢紙一張。我們正告美方認清形勢、懸崖勒馬，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，以免引火燒身。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。

(中時 )