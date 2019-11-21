對於政府尚未批准延長兩岸春節加班機時間一事，北京台協會長章啟正21日接受《旺報》專訪時呼籲，希望台灣民航主管部門，不要再敷衍，能夠從鄉親的實際需要出發，盡早確定延長春節加班機時間事宜，讓100多萬台胞明年能順利返台過春節的同時，行使民主投票權利。

針對台灣民航局及陸委會日前聲稱，兩岸定期航班目前還有大量運能沒有被運用，應足以因應大陸台生、台商及其家屬返鄉過節需求的說法。章啟正表示，當前兩岸人員往來的情況眾所周知。我們關心的是春節前後航運能力與加班機的時間問題。在大陸生活的台商、台胞有一百多萬人，春節是我們最重要的節日，大家都希望回到家中跟家人團聚；同時，1月11日是台灣的重要選舉時間。據我了解，很多人既想參加選舉、又想回家過年，到時返台台胞數量可想而知。所以我們希望台灣民航主管部門，不要再敷衍，能夠從鄉親的實際需要出發，盡早確定延長春節加班機時間事宜。

章啟正指出，今年台灣選舉時間是1月11號，春節時間是1月25號，選舉和春節僅相隔兩周，很多台商、台幹要先回去行使民主權利，後返回大陸工作，再返回台灣過年，這種情況過去哪有慣例可循？希望台灣有關方面能夠從實際情況出發，考慮在陸鄉親的實際需要。

章啟正強調，台胞延長春節加班機時間的要求合情合理、理所當然，參照過去多年的情況，以及目前廣大台商的需求，明年選舉前後和春節前後的機票都會非常緊張，所以希望台灣方面對於明年的春節加班機時間，能夠比以往選舉前和春節過後的加班機時間進一步拉長。

至於相比大陸航空，華航、長榮的春節加班機卻沒有足夠的優惠方案及計畫一事，章啟正表示，當然越多航空公司參與，就會有越多艙位提供給需要返台的台商、台幹，台胞返台也就越方便，所以我們也希望台灣航空公司能夠在此期間給鄉親提供返台便利。

(旺報 )