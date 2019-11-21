北市公寓暗夜祝融 50歲屋主命危 11:332019/11/21 中時 陳君瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市五常街某公寓凌晨傳出火警，火勢撲滅後消防隊在2樓臥室，發現年約50歲的屋主，消防隊現場施以CPR並送馬偕醫院急救，已恢復心跳，目前仍命危搶救中。（陳君瑋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市五常街某公寓凌晨傳出火警，火勢撲滅後消防隊在2樓臥室，發現年約50歲的屋主，消防隊現場施以CPR並送馬偕醫院急救，已恢復心跳，目前仍命危搶救中。（陳君瑋攝） 台北市五常街某公寓凌晨傳出火警。（陳君瑋攝） 台北市五常街某公寓凌晨傳出火警，消防局派遣大批人車前往灌救，疏散27名住戶。（陳君瑋攝） 台北市五常街某公寓，今天凌晨2時傳出火警，消防局派遣大批人車前往灌救，救出疏散27名住戶，但起火的2樓屋主並未逃出；火勢約20分鐘後撲滅，消防隊在2樓臥室，發現年約50歲的屋主，但已無呼吸心跳，消防隊現場施以CPR並送馬偕醫院急救，已恢復心跳，目前仍命危搶救中。 (中時 ) #屋主 #消防隊 #公寓 #呼吸 #祝融 #北市 #火警 #凌晨 #CPR #屋主 #逃生 也許您會感興趣 推薦閱讀 促進體內環保 平時多練腹式呼吸 04:092019/11/17 醫藥健康 消防員救災太餓「偷吃」 超暖字條引屋主感動喊話 12:352019/11/17 社會 重金裝潢夢幻別墅 屋主住半年急售 14:172019/11/17 日常 宜蘭凌晨4.1地震 網嚇喊天龍國有感 04:072019/11/18 生活 攻入理大搜捕？警方：絕無此事 10:082019/11/18 兩岸 北捷地下街火警 竟是醉漢燒陽傘 13:362019/11/18 社會 《傳產》雙北優良公寓大廈出爐，時尚之星、超級花園搶手 13:582019/11/19 財經 台南土城民宅火警 疑屋主酒後縱火 21:272019/11/19 社會 人人都是救護員 新北推廣公務員急救技能保護你我他 09:422019/11/20 社會 北市公寓暗夜遭祝融 屋主逃生不及命危送醫 09:072019/11/21 社會 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 萬象 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 鮮少曝光 全台最強大哥呂崇民 現身竹聯幫主黃少岑壽宴 - 萬象 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 台男車震外國女 射後沒給避孕藥險GG - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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