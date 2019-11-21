台北市五常街某公寓凌晨傳出火警，火勢撲滅後消防隊在2樓臥室，發現年約50歲的屋主，消防隊現場施以CPR並送馬偕醫院急救，已恢復心跳，目前仍命危搶救中。（陳君瑋攝）

台北市五常街某公寓凌晨傳出火警。（陳君瑋攝）

台北市五常街某公寓凌晨傳出火警，消防局派遣大批人車前往灌救，疏散27名住戶。（陳君瑋攝）

台北市五常街某公寓，今天凌晨2時傳出火警，消防局派遣大批人車前往灌救，救出疏散27名住戶，但起火的2樓屋主並未逃出；火勢約20分鐘後撲滅，消防隊在2樓臥室，發現年約50歲的屋主，但已無呼吸心跳，消防隊現場施以CPR並送馬偕醫院急救，已恢復心跳，目前仍命危搶救中。

(中時 )