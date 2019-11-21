蔡英文總統（左2）、市長林右昌（左3）今早至基隆參訪委託行掃街，下午陪同蔡適應登記參選。（吳康瑋攝）

「基隆的母親」國民黨宋瑋莉關心婦幼、社福等庶民大小事。（許家寧攝）

「基隆囝仔」民進黨立委蔡適應力拼連任，連掃百福黃昏市場、崁仔頂魚市，沿街攤商高喊凍選，聲勢浩大，下午將在蔡英文總統陪同下，前往登記參選，對決關注婦幼有「基隆的母親」國民黨宋瑋莉，以及國會政黨聯盟楊石城、無黨籍張耿輝3強議員。

立委蔡適應昨今馬不停蹄前往百福黃昏市場、凌晨再到崁仔頂掃街拜票，向市民宣傳23日成立總統、立委基隆市聯合競選總部，兩人分進合擊，下午也將與蔡英文合體步行至選委會登記，緊接著再前往七堵地區慶濟宮、百福宮參拜祈福。

蔡英文今早先與市長林右昌至基隆委託行商圈參訪，拍攝宣傳網美照，下午1點20分將前往選委會登記，由於七堵區為基隆市人口第二大城，日前國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」也特地至慶濟宮參拜，小英此行回防固票意味濃厚。

蔡適應表示，周六下午1點聯合競總成立，活動現場準備活力健康舞、原住民戰舞表演、長興呂師傅戰鼓，邀請名人助講與藝人大支演唱「台灣隊長、台灣Song」壓軸還有蔡英文總統和2位院長級神秘嘉賓，歡迎市民一起來護國會、保台灣！

(中時 )