健康講座課程結束後，安排志工們稍作休息，品嚐精緻可口的蛋糕。（台中市警局第六分局提供／陳世宗台中傳真）

警方頒贈本年度各單位績優志工，感謝渠等平時在第一線協助民眾之功勞。（台中市警局第六分局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第六分局日前舉辦志工特殊訓練課程暨志工中隊聯繫會報，計有170名警察志工參加。會議初始由外聘講師宋珍宜講授「精油芳香療法在日常生活的運用」課程，首先介紹常見植物精油種類、功效與特性，藉由講師的引導和講解，讓志工們了解如何辨別植物精油的真偽與其各別的療效。

警方指出，接著講師說明人體十大系統與適用的植物精油配方，例如家有過敏兒時，薄荷、茶樹、尤加利或檸檬即可以達到舒緩的作用;而玫瑰精油能調整女生內分泌系統、滋養子宮、緩解痛經和改善更年期不適，尤其是具有很好的美容護膚作用，對婦女保健是非常好的精油。

另外針對老人照護、情緒調理及助眠等等均有特殊配方的精油，本次芳香精油健康講座讓志工夥伴們充分了解各式精油的功效與生活妙用。

警方表示，健康講座課程結束後，安排志工們稍作休息，品嚐精緻可口的蛋糕，享受悠閒的下午茶時光；接著由分局長盧廷彰頒贈本年度各單位績優志工，受獎人張淑珠等16人均為服務熱心、積極助人之資深志工，藉由公開頒發獎章，表彰渠等發揚志願服務精神，並感謝渠等平時在第一線協助民眾之功勞。

盧廷彰對於每一位志工在警政工作上的協助與付出，表達衷心感謝與慰勉之意，期許大家繼續在「警民合作、共維治安」的道路上一起努力打拼。

(中時 )