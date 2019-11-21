陳意涵、許富翔夫妻倆跟隨WeTV《幸福三重奏2》前往雲南香格里拉，陳意涵十指緊扣著許富翔，漫步在夢幻仙境中，甜喊：「老公謝謝你陪我來！」又對許富翔說，「你不覺得這個地方自己來太孤單了嗎？比如說拍照給你看也無法分享這種感動！」、「就是想和你一起看最美的風景。」節目中公然放閃「狂吻」，許富翔還挑釁朗朗，「阿朗，我們也親了怎麼樣！」讓網友直呼眼睛都要被閃瞎了。

許富翔還秀「宅男攝影教學」在香格里拉為陳意涵拍攝的絕美「水中倒影」照片，藝文風格炸翻網友，陳意涵打趣說，像自己以前出《北島相遇》寫真集的封面，陳意涵還要求許富翔想要再拍一個遠一點鏡頭照片，許富翔虧，「你有給我錢嗎？」陳意涵幸福喊：「我把一生都給了你。」讓許富翔沒輒的說，「好，我試試看！」陳意涵誇老公，「哎唷！你有一套喔，常上網的宅男還是可以有一些新意的！」換她拍攝許富翔時，被對方誇「曝光拍得好耶！」陳意涵再放閃，「我老公幫我調的！」讓女性觀眾直呼男友們都要好好跟許富翔學學。

(中時 )