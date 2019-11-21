19日登場的韓美防衛協定第三輪談判開場1小時便宣告破局，韓方會後以「獅子大開口」形容美方開出的50億美元（約新台幣1,527億元）駐軍費，相當於今年的5倍之多，雙方價碼談不攏、不歡而散，韓媒報導，如果首爾不同意美方要求，川普將考慮撤出駐紮在韓國的美軍4,000人。

美軍駐韓軍營曝光。

韓國《朝鮮日報》21日報導，一位熟悉韓美談判內容的華盛頓外交消息人士指出，如果與韓國的談判不能如美國總統川普所期待的方向進展，華府將準備自韓國撤出1個旅。目前尚不清楚美方準備撤出的旅的性質及規模，不過依照美軍標準規模，1旅兵力約在3,000至4,000人之間。

根據美國會去年通過的「2019財政年度國防授權法」（NDAA FY2019），該法明訂禁止將現行駐紮在韓國的2.85萬名美軍裁減至2.2萬人以下，因此即便華府最終決定裁撤1旅，也不會違反「國防授權法」最低規模限制，不過也意味著華府最多能裁減6,500人。

針對韓美防衛費分攤破局可能導致美方撤軍傳言，19日在菲律賓訪問的美國防部長艾斯培（Mark Esper）表示不會進行推測，他說不會對「不知道會不會做的事情進行預測或推測」，重申「韓國是富有國家，應該做出更大貢獻。」

不過路透社報導，今（21）日轉往越南訪問的艾斯培又改口，稱沒注意到要自韓國撤出美軍4,000人的計畫，他說，「我沒聽說過」，還抨擊「我經常在媒體上讀到一些錯誤、過份誇大的報導。」還重申美國不會用這種方式「威脅」盟友，這是「協商」。

據韓聯社報導，15日，第51屆韓美安保會議（SCM）結束後，艾斯培強調，「美國將繼續向韓方提供補充性軍力，直到南韓擁有完善的國防力量。」

(中時電子報)